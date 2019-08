Ivan Perisic è un nuovo giocatore del Bayern, che nella mattinata di oggi ne ha ufficialmente annunciato l'arrivo dall'Inter. Ma il suo esordio in Bundesliga non avverrà venerdì sera contro l'Hertha Berlino, nella gara d'esordio del nuovo campionato tedesco. Perisic è stato infatti ammonito nella sfida conclusiva della scorsa Serie A, quella che ha visto l'Inter superare per 2-1 l'Empoli conquistando una sudatissima qualificazione alla Champions League, e, in quanto diffidato, salterà il prossimo match di campionato: quello contro l'Hertha, appunto.