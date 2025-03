La testa è già ad Aprile. Manca ancora poco meno di un mese all'andata dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco ma, per forza di cose, un occhio all'avversario si inizia già a dare. E dalla Germania arrivano notizie positive per i nerazzurri: Aleksandar Pavlović, talento classe 2004 del centrocampo dei bavaresi, ha la monuonucleosi. La sua presenza nel doppio scontro con l'Inter è dunque in dubbio.