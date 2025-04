"Stai calmo, ogni cosa è ancora possibile". Con un post sui social, metà in lingua italiana, Thomas Muller ha voluto caricare i tifosi del Bayern Monaco in vista del ritorno di Champions con l'Inter in programma mercoledì prossimo a San Siro. Ai bavaresi toccherà vincere con due gol di scarto per eliminare subito i nerazzurri senza passare dai calci di rigore.