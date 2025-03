Il Bayern Monaco dovrà far a meno di Hiroki Ito. Il giocatore giapponese ha riportato una frattura al metatarso contro il FC St. Pauli ponendo di fatto fine alla propria stagione: "A causa di un infortunio, non posso più giocare in questa stagione, ma dopo un'adeguata riabilitazione, tornerò sicuramente la prossima annata. Non lascerò che infortuni e critiche mi abbattano. Giocherò di nuovo all'Allianz Arena. Grazie per i vostri messaggi e arrivederci a presto!".