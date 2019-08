BAYERN, HOENESS LASCERA' LA PRESIDENZA

Il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness ha confermato che dopo 40 anni passati all'interno del club non si candideà per essere rieletto nelle elezioni in programma a novembre. Parlando alla 'Bild' il 67enne ha annunciato l'intenzione di rimanere nel consiglio di sorveglianza della società ma che avrebbe "rinunciato alla carica di presidenza quando sarà il momento". Per la successione, Herbert Hainer sembra in pole position: è stato a capo della produzione di attrezzature adidas dal 2001 al 2016 e presidente per un breve periodo del club (quando Hoeness stava scontando la condanna per frode fiscale).