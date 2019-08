La numerazione del Parma 2019/20 non è certo avara di sorprese, con Roberto Inglese che abbandona la fidata 45 per passare alla 9, evidentemente ansioso di aprire un nuovo e importante capitolo della sua vita con la maglia crociata. Sepe a sorpresa prende la numero 1, forse per lo stesso discorso, mentre Gervinho conferma la 27 a cui è molto affezionato. Il 10 finisce sulle spalle di Hernani e fin qui niente di nuovo, mentre Cornelius cambia idea e sceglie la numero 11, mentre con la Sampdoria aveva optato per 29. La numerazione può essere considerata definitiva, a meno di cessioni ovviamente, perché da regolamento va consegnata entro il 12 agosto. Lo riporta Parmalive.com.