Barzagli: "Il campo non mi manca, non so ancora se farò l'allenatore"

19/07/2019

Nel corso della sua carriera Barzagli ha incontrato diversi maestri, ma - come detto - per ora le 'sirene' della panchina non si sono ancora fatte sentire, almeno non del tutto: "Ho avuto tanti bravi allenatori, tutti fonte di ispirazione con il loro carattere e metodo. Si cerca di prendere qualcosa da ognuno di loro".



Il rettangolo verde ppare già come un ricordo relativamente lontano. "In questo momento sto bene, sono sereno e non mi manca il calcio giocato. Poi magari può darsi che fra qualche mese potrebbe mancarmi. Credo di essere arrivato al limite l'anno scorso ed era necessario staccare", ammette il 38enne a Sky.