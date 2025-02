Baroni non chiude la polemica con gli arbitri: "Tutto il movimento deve lavorare per migliorarsi"

In attesa di novità, Baroni si è soffermato sulla sfida contro i rossoneri che domenica 2 marzo segnerà un passo importante nella lotta per l'Europa. La Lazio ci arriva in condizioni probabilmente migliori del Milan, ma l'allenatore toscano non vuol sottovalutare l'impegno: "È una squadra fortissima, è una delle più forti se parliamo di individualità. Il Milan è una pretendente al quarto posto, per noi è un impegno severo ma bellissimo da affrontare viso a viso - ha aggiunto il tecnico biancoceleste - La nostra mancanza di gol è responsabilità della squadra. Castellanos è importante, ma è la squadra che deve avere la soluzione. Tchaouna e Noslin non hanno fatto male, dobbiamo sostenerli. Sono ragazzi che hanno dato un contributo importante e che potrebbero arrivare a dare quello di qualche loro predecessore".