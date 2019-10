Barnett l'agente sportivo più potente del 2019

LA CLASSIFICA

Gareth Barnett è un nome meno conosciuto in Italia rispetto a Jorge Mendes o Mino Raiola ma la classifica stilata da Forbes non mente: è l'agente sportivo più potente del mondo per il 2019. L'inglese è il titolare della Stellar Group, agenzia che ha sotto contratto giocatori del calibro Szczesny, Bale e Saul: 114 milioni di euro di guadagni in commissioni sui trasferimenti e 1,17 miliardi di euro nei contratti,





























Mendes (titolare della Gestifute, clienti prestigiosi come Cristiano Ronaldo, Cancelo e Mourinho) è comunque sul podio ma dietro a Scott Boras (baseball, 106,5 milioni di commissioni). Raiola al quinto posto con 63 milioni di commissioni e 630 milioni in contratti. Alessandro Lucci (25 milioni in commissioni, 254 nei contratti), agente di Suso, Bonucci e Florenzi, è ventiseisimo ed entra per la prima volta in questa particolare classifica.