Bari-Ternana, Tagliavento: "Da ex arbitro solo oggi capisco le proteste dei dirigenti"

Bari-Ternana, finita 1-1, ha sancito la fine del sogno degli umbri di promozione in Serie B: è la squadra di De Laurentiis a proseguire i playoff di Serie C, non senza polemiche. A fine partita, infatti Paolo Tagliavento, vicepresidente della Ternana, si è scagliato contro l'arbitro del match Marchetti: "Oggi per me, che per tanti anni ho avuto la fortuna di arbitrare ad alti livelli, è veramente difficile giudicare la partita, sono allibito. Per anni ho faticato a comprendere le reazioni dei dirigenti, oggi, che sono dall’altra parte della barricata, dopo una direzione di gara così, mi rendo conto di quanto sia complicato non reagire ad ingiustizie così palesi".