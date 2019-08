È corsa all'abbonamento per la prossima stagione del Bari: oggi il club ha fatto sapere che sono oltre 5.100 le tessere vendute per il prossimo campionato. Fino a stasera alle 23:59 vale il diritto di prelazione sui posti della passata stagione per i vecchi abbonati (possono confermare settore, fila e posto), mentre lo sconto del 10% per chi rinnova è stato prorogato fino al 20 agosto. Da domani alle 10, infine, i posti non confermati saranno acquistabili con abbonamento.