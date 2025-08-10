Mls, Son fa il suo esordio e procura un rigore per Los Angeles Fc

Appena tre giorni dopo il suo arrivo in Mls, con l'etichetta del giocatore più caro arrivato negli Usa, il sudcoreano Son Heung-min ha esordito con la maglia del Los Angeles FC. A Chicago, ha giocato l'ultima mezz'ora dell'incontro con la squadra locale dei Fire e ha conquistato il fallo, rilevato dal Var, che ha permesso ai suoi di pareggiare su rigore a meno di dieci minuti dalla fine. "Sono un po' deluso per non aver ottenuto i tre punti, ma penso che tutti si siano impegnati molto. Sono contento di aver esordito e spero che i gol arrivino presto", ha commentato dopo il 2-2 finale. L'ex capitano del Tottenham, club che ha lasciato dopo dieci anni e 173 gol in 454 presenze, è stato pagato secondo i media Usa 26 milioni dollari, come mai nessun altro prima di lui in Mls. Il Lafc è quinto posto della Western Conference e tornerà in campo sabato prossimo, quando Son spera di aumentare il suo minutaggio: "Mi sto preparando per la prossima settimana, vedremo se potrò giocare da titolare e avere un maggiore impatto", ha detto il 33enne.