Dopo la lunga battaglia in patria, Dani Olmo è tornato a vestire la maglia del Barcellona. E lo ha fatto in Supercoppa Spagnola entrando al minuto 59 del match vinto per 5-2 a Gedda contro il Real Madrid. L'ex Lipsia, decisamente raggiante, ha baciato la maglia sotto i tifosi blaugrana.