Barça, Flick: "Quando giochiamo così facciamo tanti gol"

Dopo il poker rifilato al Dortmund nell'andata dei quarti di Champions, Hans-Dieter Flick è soddisfatto e felice. "La cosa più importante è che abbiamo giocato come sappiamo fare - ha spiegato il tecnico del Barcellona -. Quando giochiamo così, facciamo tanti gol". "Sogniamo in grande? No, c'è ancora il ritorno da giocare a Dortmund e restiamo con i piedi per terra - ha aggiunto -. Dobbiamo continuare a giocare così". "Sono felice di avere questi giocatori. Si allenano bene, giocano bene e sono professionali - ha concluso -. Questo è il motivo per cui siamo arrivati fin qui".