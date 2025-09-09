Baldini: "Queste sono vittorie che fanno maturare"

Logo SportMediaset
Calcio

09 Set 2025 - 20:33
"Queste sono le vittorie più belle quando le difficoltà aumentano, l'abbiamo portata fino alla fine: sono vittorie che fanno maturare, avevamo bisogno di queste risposte". Così il tecnico dell'Italia Under 21, Silvio Baldini, commentando la vittoria degli Azzurrini contro i pari età della Macedonia del Nord. "I ragazzi piano piano prendono coscienza che quando siamo in campo, anche con l'uomo in meno, se ci si aiuta si porta a casa, non vanno risparmiate le energie. Non si sono risparmiati un secondo hanno giocato da uomini veri, mi hanno detto che è più bello vincere con l'uomo in meno e per un allenatore sono le gratificazioni migliori. Sono nove giorni che ci conosciamo, sono felicissimo di averli visti assimilare i concetti, dobbiamo continuare così. Sono felice di essere qui: ora avrò il tempo di organizzare il lavoro in maniera più mirata per aiutare questi ragazzi", ha aggiunto. 

