Bagnasco (FI), playout Serie B scelta frettolosa e inaccettabile

"Esprimo profondo disappunto e la più decisa critica alle recenti determinazioni assunte dalla Lega Serie B in merito all'ufficializzazione della classifica e degli accoppiamenti dei playout, nonostante l'imminente udienza dinanzi al Tribunale federale nazionale, prevista per oggi 13 giugno, e potenzialmente in grado di modificare radicalmente il quadro attuale. Ritengo sia assolutamente ingiustificabile che la Lega abbia deciso di procedere con l'individuazione delle date e degli abbinamenti dei playout — in particolare quello tra Sampdoria e Salernitana — quando è evidente che il procedimento della giustizia sportiva non si è ancora concluso con un verdetto definitivo. Serve rispetto per le regole e per il ruolo degli organi di giustizia, che devono poter operare senza pressioni e condizionamenti esterni". Lo scrive in una nota Roberto Bagnasco deputato di Forza Italia.