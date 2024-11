AZIONISTI JUVE APPLAUDONO CHIELLINI, SCANAVINO 'DARÀ CONTRIBUTO'

"Giorgio Chiellini si è unito a noi con l'obiettivo di fare una crescita manageriale all'interno della società. Il primo step è molto importante, sui rapporti istituzionali legati al calcio giocato e a tutte le politiche a livello nazionale e internazionale. Queste tematiche sono significative, si giocano tante partite, c'è un tema sul numero delle competizioni e di ricavi legati a queste competizioni". Lo ha detto l'ad della Juventus Maurizio Scanavino nel corso dell'assemblea degli azionisti in corso all'Allianz Stadium presentando l'ingresso in società dell'ex difensore bianconero. La stessa assemblea ha accolto Chiellini con un lungo applauso. "Sono tavoli che stanno diventando molto rilevanti - ha aggiunto Scanavino - Giorgio darà il suo contributo non solo per la Juventus ma per tutto il sistema calcio su queste tematiche importanti".