Rivelazione particolare da parte di Tommaso Augello che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle sue prospettive e dei suoi colleghi: "Tutti la sognano, ma per me è fondamentale rimanere in Serie A e spero di farlo con il Cagliari. Sono pronto a rinnovare - ha spiegato il terzino del Cagliari -. Il terzino più forte della Serie A? Da milanista dico Dimarco".