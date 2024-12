Attilio Fontana: "Nel giorno dei 125 anni Milan doveva fare un partitone"

"Più che la contestazione alla società, credo che sia stata la contestazione al cattivo gioco che c'è stato. Credo che la partita sia stata proprio modesta. E in una giornata del genere bisogna fare un partitone di quelli che si ricordano nella storia. Chiaro che non ricorderemo i 125 anni per la partita Milan-Genoa". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del brindisi natalizio con i giornalisti a Palazzo Lombardia, a Milano, a chi gli chiedeva della contestazione degli ultras del Milan, rivolta soprattutto alla società al termine del pareggio senza reti di ieri contro il Genoa a San Siro