Guai a decisioni affrettate: il calcio fa ricco il Paese

L'ANALISI

di

GIANLUCA MAZZINI

Sono ore decisive per il nostro calcio. Il governo deve decidere se con la fine del lockdown dare il via libera ad allenamenti e campionati. Si tratta di una scelta pesante. C’è di mezzo la salute dei calciatori ma anche il futuro di migliaia di lavoratori. Del resto il calcio è una delle prime dieci aziende del Paese. Lo dicono i numeri. Vediamoli.

Il pallone in Italia vale 4,5 miliardi di euro (bilancio FIGC) ma ne “muove” oltre il doppio con l’indotto. Dà lavoro a 250mila persone e coinvolge 4,6 milioni di praticanti e oltre un milione e mezzo di tesserati (tra loro 35mila arbitri, 70mila tecnici e 130mila dirigenti, un milione e 100 mila calciatori) . Sono 470 le società professionistiche, 17mila le dilettantistiche e 55mila giovanili. Ogni anno si disputano circa 5000 partite professionistiche e mezzo milione dilettantistiche. Al calcio si dicono interessati circa 30 milioni di italiani che seguono le vicende delle rispettive squadre anche grazie a giornali, siti e televisioni dedicate. Numeri che dimostrano come il calcio valga molto di più di tutti gli altri sport.



Lo evidenzia il fatto che la pallavolo è la seconda disciplina sportiva più praticata ma non raggiunge i 400mila tesserati. Anche il confronto sul lato economico è impari. Il fatturato di una media società di Serie B si aggira sui 25 milioni. Valori paragonabile a quello dell’Olimpia Milano di basket, la squadra sportiva più ricca al di fuori del calcio. Per non parlare dell’effetto tv. La Serie A mediamente in un anno “colleziona” 280 milioni di spettatori. Il basket, secondo sport più televisivo, non supera i 10 milioni.



Altri due dati confermano il ruolo egemone del calcio. Su 44 federazioni sportive affiliate al CONI, la Figc incide, da sola, per il 24% degli atleti tesserati. Ma il pallone ha anche un valore venale per lo Stato. Basta pensare che per ogni euro investito nel calcio, l’erario ottiene un ritorno in termini fiscali e previdenziali pari a 14,5 euro. Nel 2018 il pallone ha versato nelle casse statali oltre un miliardo.



Alcuni esponenti del governo in questi giorni hanno commentato sarcasticamente le richieste di far ripartire i campionati professionistici asserendo che questo è .. “l’ultimo dei problemi”. Questi numeri dimostrano che non è proprio così. Se si vuole far ripartire economicamente il Paese non si può trascurare il fattore calcio.