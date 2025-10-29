Atletico Madrid, Alvarez: "Mai avuto problemi con Simeone"

Durante un'intervista rilasciata a DAZN, Julian Alvarez ha chiarito quanto accaduto dopo il cambio contro il Mallorca. Queste le parole dell'attaccante dell'Atletico Madrid: "È stata una reazione di rabbia con me stesso, niente di più. Non avevo giocato bene e volevo rimediare. I social poi l'hanno ingigantita, ma non c'è mai stato nessun problema con Simeone. L'abbraccio con il mister dopo il Rayo è servito anche per far capire che dentro lo spogliatoio le cose sono diverse da come si raccontano".