Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Atletico Madrid, Alvarez: "Mai avuto problemi con Simeone"

29 Ott 2025 - 16:20
© Getty Images

© Getty Images

Durante un'intervista rilasciata a DAZN, Julian Alvarez ha chiarito quanto accaduto dopo il cambio contro il Mallorca. Queste le parole dell'attaccante dell'Atletico Madrid: "È stata una reazione di rabbia con me stesso, niente di più. Non avevo giocato bene e volevo rimediare. I social poi l'hanno ingigantita, ma non c'è mai stato nessun problema con Simeone. L'abbraccio con il mister dopo il Rayo è servito anche per far capire che dentro lo spogliatoio le cose sono diverse da come si raccontano". 

Ultimi video

01:29
Galliani tifa per Gattuso

Galliani tifa per Gattuso

05:15
DICH MALAGO' SU 100 GIORNI MI-CORTINA 29/10 DICH

Milano-Cortina,"Malagò: "Abbiamo bisogno di questi cento giorni"

01:11
DICH MAROTTA SU INCIDENTE MARTINEZ 29/10 DICH

Marotta: "Vicini alla famiglia della persona deceduta e a Martinez"

01:27
DICH GROSSO PRE CAGLIARI DICH

Grosso: "Berardi sta bene, è rientrato, non ci sono state complicazioni"

01:44
La Roma attende il Parma

La Roma attende il Parma

01:10
Stasera Inter-Fiorentina

Stasera Inter-Fiorentina

01:36
Oggi Juventus-Udinese

Oggi Juventus-Udinese

01:38
Juve, tocca a Spalletti

La Juve ha scelto Spalletti

01:42
Fabregas col Verona

Il Como affronta il Verona

01:12
MCH COTTBUS-LIPSIA 1-4 MCH

Cottbus-Lipsia 1-4

01:29
MCH EINTRACHT-DORTMUND 1-1 rig MCH

Eintracht-Dortmund 1-1

02:06
DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

02:54
DICH RICCI POST ATALANTA DICH

Ricci: "Buon punto, il gol lo aspettavano in tanti"

00:30
MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

01:46
Corriere dello Sport 100

Corriere dello Sport 100

01:29
Galliani tifa per Gattuso

Galliani tifa per Gattuso

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Luciano Spalletti

Non solo Tudor, anche molti ex Serie A e grandi nomi dall'estero senza panchina

SRV RULLO JUVE, IL SUCCESSORE 27/10 SRV OKK

Juventus, l'ora della scelta: con Spalletti giocherebbe così

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:23
Marotta: "Inter vicina ai familiari della vittima e a Martinez"
16:20
Atletico Madrid, Alvarez: "Mai avuto problemi con Simeone"
16:06
Sassuolo, lesione del muscolo soleo per Romagna
15:45
Bologna, Orsolini: "Non voglio sentirmi un top player"
15:25
Reggio Calabria, arbitro pilotava partite Primavera per scommesse: 5 arresti