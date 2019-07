Il trasferimento record per l'Atletico Madrid, uno degli acquisti più costosi della storia del calcio e Joao Felix fa subito tremare il suo nuovo club durante la prima apparizione in amichevole. L'attaccante classe '99 è stato costretto al cambio in seguito a un duro contrasto di gioco: è uscito dal campo zoppicando vistosamente tra gli applausi del pubblico e ora, in attesa dei controlli, lo staff medico dei Colchoneros trattiene il fiato sperando che non sia nulla di grave.