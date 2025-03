Athletic, Valverde punta sul San Mames: "Mi aspetto una Roma simile a quella dell'andata"

Ernesto Valverde, tecnico dell'Athletic Club, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: "Dobbiamo vincere e provarci fin dall'inizio. Dobbiamo tenere conto del livello dei giocatori della Roma ma l'obiettivo principale è vincere e portare sul campo tutto ciò che abbiamo. La chiave è nel gioco, non nel pensare a quanto sarà bello se vinciamo. Se loro non segneranno, dobbiamo fare solo un gol per pareggiare e due per vincere. Ci prepariamo per la partita e non pensiamo troppo in là, il che a volte è molto facile". Il tecnico conta molto anche sull'apporto del San Mames: "È una partita decisiva. Spero in una bella atmosfera e che riusciremo a entrare in sintonia con i tifosi perché ci spingano ancora di più. Abbiamo fatto bene lì, in un ambiente difficile. Domani avremo un ambiente più favorevole".