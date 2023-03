Atalanta, Gasperini: "Il nostro è un bel guado, sin qui percorso straordinario"

verso atalanta-udinese

Il tecnico dei bergamaschi alla vigilia della sfida contro l'Udinese: "Voglio di più anche da chi ha giocato meno"

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini si prepara alla sfida interna con l'Udinese con l'obiettivo di riprendere il cammino in campionato, interrotto dalle ultime due sconfitte consecutive contro Milan e Lecce: "L'Atalanta è stabilmente in alto da 24 giornate, per rimanerci sarebbe utile qualche filotto per tenere lontane le inseguitrici. Siamo in mezzo al guado? È un bel guado il nostro, questa squadra è sempre stata in zona Champions League e per una decina di giornate eravamo strati primi e secondi: secondo me è un percorso straordinario a prescindere. Nei 90 minuti spesso abbiamo fatto qualcosa in più degli altri, anche quando non sono arrivati i risultati". A proposito della grande Europa, Gasp non riesce a prevedere una quota di punti minima per agguantare la qualificazione Champions: "Faccio fatica, mancano ancora tante partite".

GASPERINI PARLA DI MURIEL E ZAPATA

Gasperini in conferenza stampa richiama all'ordine anche le seconde linee, d'altronde visti gli infortuni di Hateboer, Zapata, Scalvini e Palomino ("Anche se ho la speranza di recuperarne tre per il Napoli") il turnover è praticamente forzato: "Sono stati continui Scalvini, Koopmeiners, Hojlund e Lookman, più i soliti De Roon e Toloi. Abnegazione e impegno sono encomiabili da parte di tutti. Serve più apporto da Muriel, Pasalic, Palomino, Zappacosta e quanti stanno giocando meno. Ci sono fuori Palomino, Scalvini e Zapata, assenze che pesano più di altri periodi: ho bisogno che tutti rendano al massimo e d'altronde difficilmente non utilizzo le cinque sostituzioni. Tutti hanno l'opportunità di ribaltare le gerarchie del campo, dipende dalla prestazione. Questa è una stagione di rinnovamento parziale con alcuni giocatori straordinari anche per continuità. Altri ne hanno avuta meno: dopo ci saranno altre tredici partite e serve anche il loro apporto".

GASPERINI E LA SFIDA AI FRIULANI

L'allenatore dell'Atalanta presenta così la sfida ai friulani, che non vincono da cinque partite: "L'Udinese all'andata era reduce dalle vittorie con la Roma e l'Inter fra le sei di fila e ci rimontò sul 2-2, nel frattempo ha perso Deulofeu mentre noi siamo rimasti gli stessi. Se ha avuto un calo, qualche problema ce l'ha. Noi possiamo rilanciarci dopo le sconfitte con Lecce e Milan".

LA CONFERENZA STAMPA DI GASPERINI VERSO ATALANTA-UDINESE

In questa stagione l'Atalanta sin qui ha subito 28 gol, seconda miglior difesa della gestione Gasperini: "Stiamo facendo qualcosa di molto buono, io ho già detto qual è la mia percezione ma non è detto sia quella di tutti. Poi se qualcuno ha una percezione di una grandissima rosa... Sulla difesa stiamo facendo la nostra parte, stiamo avendo regolarmente buone prestazioni".

LE DICHIARAZIONI DI OGGI DI GASPERINI

Gasperini ha poi risposto in merito all'applicazione della tecnologia del calcio: "In Italia siamo sempre molto sensibili a queste situazioni, è già da un pezzo che ormai abbiamo a che farci. Comunque tutto ciò che è innovazione è interessante anche se niente è determinante. Ci sono tante cose che aiutano ma le componenti in gioco sono davvero tante".