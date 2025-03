Atalanta, stop anche per Maldini: a rischio per la Juve. Torna Hien

All'indomani della lesione muscolo-tendinea al bicipite femorale sinistro di Stefan Posch, nell'Atalanta in vista della trasferta di domenica in casa della Juventus si ferma anche Daniel Maldini. L'attaccante prelevato dal Monza nella sessione invernale non s'è allenato stamattina a Zingonia per una fastidiosa lombalgia. Decisiva, ai fini della convocazione, la sessione sul campo di sabato pomeriggio: se riuscirà ad allenarsi, troverà posto in panchina. Maldini finora ha raccolto soltanto due presenze in nerazzurro, nel quarto di Coppa Italia col Bologna il 4 febbraio e con il Venezia sabato scorso, avendo sofferto anche di una lesione all'adduttore lungo a sinistra che gli ha fatto saltare Verona, Cagliari ed Empoli in campionato più i playoff di Champions League con il Bruges. La buona notizia è il rientro in gruppo di Isak Hien per parte dell'allenamento odierno. Il difensore svedese, che soffriva dello stesso precedente infortunio di Maldini, potrebbe anche giocare titolare domenica sera all'Allianz Stadium.