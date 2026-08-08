Atalanta, Samardzic: "Dobbiamo migliorare, ma abbiamo fatto vedere cosa possiamo fare"

"Abbiamo fatto una buona partita, di intensità e qualità, tutti quanti. Dobbiamo migliorare, ma abbiamo fatto vedere cosa possiamo fare". Lazar Samardzic, centrocampista dell'Atalanta, commenta così l'amichevole di Gelsenkirchen vinta 3-0 sullo Schalke 04 in cui il serbo ha segnato il secondo gol. "Quando ho recuperato palla ho visto che ero lontano dalla porta, mi sono detto 'adesso devi sprintare' - racconta la mezzala mancina al canale ufficiale YouTube del club nerazzurro - Un avversario è venuto sempre più vicino a me, ho fatto una finta, la palla è un po' rimasta lì, ma poi ho visto che il portiere è uscito ed ho usato la suola. Non era difficile fare gol". "Tutta la squadra sta lavorando bene, dobbiamo ancora lavorare tanto, ma siamo sulla strada giusta - chiude Samardzic -. L'obiettivo adesso è superare i playoff di Conference League, anche il mister dice che è una partita da dentro o fuori. Dobbiamo fare subito la partita giusta in casa all'andata".