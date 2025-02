Atalanta: Ruggeri influenzato, in dubbio per il Bruges

Matteo Ruggeri rischia di non prendere parte alla trasferta di Champions League dell'Atalanta in casa del Club Brugge mercoledì sera. L'esterno sinistro non ha preso parte all'allenamento pomeridiano del lunedì a Zingonia, alla ripresa della preparazione in sede, a causa dell'influenza. Per lo stesso motivo non aveva giocato a Verona sabato pomeriggio il portiere Carnesecchi, colpito da febbre a 39 gradi alla vigilia e assente per lo stesso motivo anche oggi nonostante il recupero dalla lesione fasciale di basso grado all'adduttore destro che lo tiene fermo dall'inizio del mese. La partenza della comitiva nerazzurra dall'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio per quello di Ostenda, prima del trasferimento a Brugge, è in calendario alle 14.30 di martedì 11 febbraio. Alle 18.30 la rifinitura allo Jan Breydelstadion.