Atalanta, pronto il rinnovo per Gasperini

LA STORIA CONTINUA

Chiamatelo Gasperson. Sì, perché Gian Piero Gasperini ha deciso di prolungare il suo contratto con l’Atalanta fino al 2023 con opzione sul 2024. E dopo l’ottimo piazzamento in campionato della scorsa stagione e l’approdo ai quarti di finale di Champions League, avrà anche un aumento dell’ingaggio. Un’intesa che consentirà al tecnico di Grugliasco di diventare una sorta di Ferguson all’italiana della Dea, visto che, se dovesse arrivare al termine dell’accordo, starebbe in nerazzurro almeno 7 anni. Il soprannome però ha origini più lontane. Gasperson nasce dagli anni di Gasperini al Genoa quando, i tifosi rossoblù e lo stesso presidente Preziosi, vedevano in lui un allenatore che, assieme alla società, tentava di costruire la squadra. Quel ruolo, insomma, che Sir Alex Ferguson ha ricoperto per molti anni in Premier League sulla panchina del Manchester United.

E ora il Gasp potrebbe fare lo stesso a Bergamo. Nella visione del Presidente Percassi, il rapporto con il tecnico durerà a vita. I continui prolungamenti sono simbolo di un’unione solida che sul campo sta producendo risultati davvero incredibili e che la società spera possano ripetersi anche quest’anno. Per rivedere in campo la sua Atalanta però bisognerà avere ancora un po’ di pazienza. Dopo aver ottenuto il rinvio della prima giornata per aver chiuso in ritardo la stagione rispetto alle altre squadre, i nerazzurri scenderanno in campo il 26 settembre contro il Torino.