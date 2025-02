Atalanta, niente Verona per Daniel Maldini

L'Atalanta a Verona, domani pomeriggio, sarà priva anche di Daniel Maldini. L'attaccante arrivato dal Monza nella sessione invernale del calciomercato accusa Maldini un risentimento muscolare all'adduttore sinistro. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, anche se ovviamente il giocatore resta a rischio anche per il playoff d'andata a Bruges in Champions League di mercoledì prossimo. Per la partita di campionato sono stati convocati, in un attacco già privo di Gianluca Scamacca per tutta la stagione e di Ademola Lookman, gli Under 23 Vanja Vlahovic e Federico Cassa.