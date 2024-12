Atalanta-Milan, l'audio del Var sul gol della polemica: "De Ketelaere salta molto in anticipo"

Il contatto De Ketelaere-Theo Hernandez che ha scaturito grandi polemiche nel post-partita di Atalanta-Milan è stato analizzato anche nel format 'Open Var' sulle frequenze di Dazn. Nel filmato si sente il Var, capitanato da Di Paolo (Avar Ghersini), spiegare così la scelta di non richiamare al monitor il direttore di gioco La Penna: "De Ketelaere salta molto in anticipo su Theo Hernandez". Niente spinta quindi sul terzino rossonero da parte del belga secondo l'interpretazione degli arbitri impegnati in campo e a Lissone.