Atalanta, Lookman: "Anno incredibile, ma possiamo migliorare ancora"

Ademola Lookman ha commentato così il successo della sua Atalanta sull'Empoli: "Ogni anno cerco di migliorarmi, di essere una versione migliore di me stesso - le sue parole a Dazn -. Questo vale anche per la squadra. Siamo concentrati sul nostro obiettivo e non vediamo l’ora di affrontare le prossime sfide. Lazio? Siamo già focalizzati sulla prossima partita. La Lazio è una squadra forte e sarà una sfida difficile, ma sappiamo di poter fare ancora meglio. Ci prepareremo nel migliore dei modi, come sempre, per provare a vincere anche questa. La nostra forza è il gruppo. Siamo uniti, lavoriamo duramente e vogliamo sempre migliorare. Ogni partita è una battaglia, e noi cerchiamo di affrontarla con la giusta mentalità. Non ci accontentiamo mai".