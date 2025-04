Buone notizie per Gian Piero Gasperini dall'infermeria, Odilon Kossounou ha continuato a svolgere un lavoro individuale in campo, l'ivoriano potrebbe tornare a disposizione contro il Milan per la sfida del 20 aprile. Ancora terapie per Posch, Toloi e Palestra: tutti e tre saranno assenti nello scontro diretto contro la Lazio.