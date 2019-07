L'Atalanta si arrende in Galles. La squadra di Gasperini è stata sconfitta dallo Swansea 2-1 al Liberty Stadium nel primo impegno della tournèe in terra britannica. Non basta il vantaggio siglato da Ilicic al 5': i padroni di casa, militanti in Championship, rimontano nella ripresa con l'autorete di Hateboer (19') e la rete di Roberts (22').