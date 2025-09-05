Atalanta, il punto sulle condizioni di Scamacca

Tornato dalla Nazionale, Gianluca Scamacca è alle prese con una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro da sovraccarico articolare. Il club orobico fa sapere che l'attaccante sta seguendo le terapie del caso per risolvere il problema fisico.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)