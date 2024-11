ATALANTA, HIEN: "SARÀ UNA GRANDE SFIDA CON L'AMICO TOURÉ

"Sappiamo tutti che El Bilal ha grandi qualità ed è un giocatore fortissimo, un bravo ragazzo e un amico. Giocare contro di lui è una sfida". Isak Hien, nella vigilia di Champions League dell'Atalanta a Stoccarda, pregusta un altro duello individuale contro l'ex compagno, in prestito dall'estate agli avversari, dopo quello di domenica scorsa con Lukaku: "A Napoli ho giocato bene, ma non conta. Mercoledì è un'altra sfida - commenta il difensore svedese -. La Champions è diversa dal campionato, le partite sono un po' più aperte. Ma il calcio è sempre la stessa cosa". Hien, in conferenza stampa insieme a Gian Piero Gasperini, riconosce al suo attuale allenatore i miglioramenti nel rendimento: "La mia vita e la mia carriera sono cambiate tanto, giocare con l'Atalanta è un'altra cosa rispetto a Verona dove però ho imparato tanto anche come uomo. Era il mio primo anno in Italia: era una sfida molto importante, adesso gioco per altre cose a Bergamo e sono contento - chiude Hien -. A Verona il gioco era simile, con Gasperini ho lavorato tanto sui dettagli, su come mi posiziono in tante situazioni".