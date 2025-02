Atalanta, Hien dopo la sconfitta in Coppa Italia: "Dobbiamo fare di più per vincere queste gare"

Isak Hien è deluso per la sconfitta di misura subita dall'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia. Il difensore nerazzurro si è espresso ai canali ufficiali del club raccontando tutta la propria insoddisfazione: "Questa sconfitta è un peccato, anche se secondo me abbiamo fatto una buona partita, una buona prestazione. Dobbiamo fare di più per vincere queste gare. Non abbiamo fatto abbastanza. Per fortuna c'è subito una partita di campionato (sabato col Verona, NdR), abbiamo tanti impegni da giocare. Dopo andiamo in Belgio (col Club Brugge per il playoff di Champions League) e vogliamo fare una buona partita anche su quel campo".