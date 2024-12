Atalanta, Gritti: "Scudetto? I tifosi devono sognare"

Tullio Gritti, in panchina al posto dello squalificato Gasperini, ha commentato così il successo della sua Atalanta contro la Roma: "È la vittoria della consapevolezza, abbiamo raggiunto dei vertici davvero importanti - le sue parole a Sky -. Abbiamo sofferto, perché la Roma non è una squadra da 13 punti in classifica, ma noi siamo fortissimi perché teniamo botta nei momenti di difficoltà e poi andiamo a far male. Scudetto? I tifosi devono sognare, siamo in una posizione incredibile, che ci siamo conquistati meritatamente sul campo. Vedremo a due terzi del campionato dove saremo. Se questa è l'Atalanta più forte? Ce lo chiedete ciclicamente, questa sicuramente è una delle più forti".