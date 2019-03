ATALANTA, GASPERINI: "PARMA AVVERSARIO COMPLICATO"

30/03/2019

"Siamo pronti a ricominciare dopo la sosta: mancano dieci giornate di campionato, adesso ci aspettano tre partite nel giro di una settimana e già dopo l'Inter la situazione potrebbe essere più chiara. Noi però dobbiamo rimanere concentrati sulla partita di domani e non pensare ad altro". Parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della sfida in casa del Parma. Al Tardini i bergamaschi cercano punti per continuare ad alimentare le speranze europee. "La prima partita dopo la sosta tra l'altro e' sempre un'incognita: mentalmente bisogna resettare e rituffarsi sul campionato dopo gli impegni con le nazionali", ha sottolineato il tecnico in conferenza stampa. Gasperini tiene alta l'attenzione: "Senza dubbio affrontiamo un'ottima squadra, che avrà mille motivi per fare bene. Noi come sempre andiamo al Tardini per cercare di ottenere il massimo, ma sappiamo - ha aggiunto - che ci aspetta una partita molto complicata. Il Parma e' una squadra difficile da superare, dovremo fare una grande gara per fare risultato". "L'Atalanta della gara d'andata era stata una delle migliori della stagione perché . ha ricordato il mister degli orobici - nelle difficoltà aveva fatto una grande partita per ottenere i tre punti, giocando con intensità e mostrando una grande fame di vittoria".