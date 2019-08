ATALANTA, GASPERINI: "NOI DA SCUDETTO? RESTARE UMILI"

"Abbiamo avuto tante occasioni, ma il problema è che partiamo sempre a rilento. Non volevamo scoprirci all'inizio e invece lo abbiamo fatto. Però poi la squadra ha creato tanto e dopo il gol del 2-1 abbiamo avuto sempre la sensazione di poter recuperare la partita". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell' Atalanta, commenta la vittoria in casa della Spal. Parlando a Sky, il tecnico nerazzurro ha poi commentato la doppietta di Muriel. "Quest'anno abbiamo la possibilità di inserire questi giocatori e quando c'è un calo nel secondo tempo, se hai questa qualità per noi è un'arma in più che prima non avevamo", ha detto. "Noi come il Verona dello scudetto? No, abbiamo grande umiltà, ma questo non vuol dire debolezza o mancanza di ambizione. Sappiamo che quanto fatto l'anno scorso è stato straordinario, ma questo è un altro campionato. Noi dobbiamo trovare sempre questa voglia di essere protagonisti", ha dichiarato Gasperini. Infine il tecnico commenta il ritorno in panchina di Mihajlovic. "Sono molto contento per Sinisa, tutto il mondo del calcio è con lui. E' un esempio per tutti, vincerà lui e aiuterà a vincere tanti altri", ha concluso.