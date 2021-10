Atalanta, Gasperini: "Mani, contrasti, Var: nessuno capisce, il calcio ha un problema serio"

VERSO ATALANTA-LAZIO

Il tecnico dei nerazzurri alla vigilia del match con la Lazio: "Si si può far finta di niente, ma non si risolve niente"

Mancanza di chiarezza, improvvisazione, incertezze e confusione. Per Gian Piero Gasperini questo caratterizza oggi il calcio italiano, in un corto circuito tra allenatori-giocatori-tifosi da un lato e mondo arbitrale dall'altro che va risolto. Parole forti, concetti già affermati dal tecnico dell'Atalanta, ma oggi ribaditi alla vigilia del match con la Lazio: "C'è un problema molto serio: in questo calcio faccio fatica a capire i falli di mano, il VAR, i contrasti, eppure sono dentro il calcio da tanti anni. Non lo capisco io, non lo capiscono i giocatori, non lo capisce il pubblico. In troppe partite succedono imprevisti, ma soprattutto non c'è chiarezza. Ho pensato che forse è meglio non essere in panchina. In tribuna, se mi scappa una parola, non ne pago le conseguenze. Ci dicono: Basta star zitti. Ma secondo me è giusto tirar fuori il problema. Poi si si può far finta di niente, ma non si risolve niente. Forse è il momento di farlo, ma non riguarda solo l'Atalanta, altrimenti va a discapito di tutto il calcio".

"Ci sono stati tanti episodi - ha proseguito Gasperini - tra cui anche contrasti e falli di mano, ci sono troppe situazioni cervellotiche, chi gioca a calcio non comprende, siamo fuori e lontani dalla realtà del gioco, sbarelliamo per forza. Di fronte alle immagini, ci sono situazioni differenti. Non ci sono spiegazioni, è un problema che va avanti da un po' di tempo". Un appello molto chiaro da parte del tecnico dei bergamaschi che però boccia una delle possibili soluzione ventilate, vale a dire quella del VAR a chiamata: "No, non sono favorevole, ho già troppo lavoro da fare. Non devo essere io a chiamare un'ammonizione a un avversario. Si vedono delle cose che non si capiscono. Magari capiamo che è un errore. Sui contrasti ad esempio è un problema, alcuni sono validi e sono un aspetto spettacolare del gioco del calcio. Non è un gesto da togliere. Cosa devo dire ai miei? Non contrastiamo più? Diventa complicato, i cartellini fioccano così. Può succedere di sbagliare, ma qui succedono delle cose eclatanti".