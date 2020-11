Atalanta, Gasperini: "Finito il rodaggio, inizia un nuovo campionato e niente più turnover"

VERSO SPEZIA-ATALANTA

La ripresa post-pausa impensierisce Gian Piero Gasperini, il ricordo del ko di ottobre contro il Napoli al san Paolo è ancora fresco. Troppo per essere cancellato. La grande insidia alla vigilia della sfida contro lo Spezia è questo, quindi nessuna concessione alla sperimentazione: "Il turnover non c'è più perché si gioca ogni gara al meglio delle nostre possibilità" ha sentenziato così il tecnico dell'Atalanta. "L'avevamo utilizzato dopo la prima sosta per le nazionali per cercare di conoscere i tanti giocatori nuovi arrivati".

Ora non più, dunque: "I valori sono ovviamente diversi - ha proseguito il Gasp facendo proprio riferimento alla partita contro il Napoli - la difficoltà è che si tratta della partita alla ripresa dalla sosta. Noi siamo partiti molto forte e molto bene, poi in occasione della prima pausa sono iniziati alti e bassi. Per noi domani è il primo giorno del nuovo campionato, perché non ci saranno le Nazionali di mezzo per un bel po'. Fin qui è stato un rodaggio: fino al 23 dicembre giocheremo in continuazione tra campionato e Champions ogni tre giorni, come mercoledì a Liverpool, e ogni sfida diventa sempre più importante per dare un senso più alto alla stagione. Rivedo solo oggi 8 giocatori dalla partita con l'Inter: indubbiamente è un problema, anche se a parte Caldara e Malinovskyi (positivo al Covid nella nazionale ucraina, ndr) abbiamo tutti a disposizione. Ma siamo nella situazione mentale di dover passare sopra tutto. Le interruzioni non piacciono nemmeno alle altre squadre".