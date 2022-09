Atalanta-Cremonese nel nome di Mondonico. La Juve mette l'Inter nel mirino

SERIE A

I nerazzurri di Gasp per il controsorpasso in vetta a Milan e Napoli. Allegri può superare Inzaghi in classifica, ma occhio alla Salernitana

Giocheranno con il naso all'insù, con un po' di magone, magari, ma certe di avere il miglior spettatore possibile. Atalanta-Cremonese, che apre la domenica di campionato e vale, per i nerazzurri, il primo posto in classifica, non può non essere la partita di Emiliano Mondonico, indimenticato e indimenticabile tecnico e tifoso della Dea e dei grigiorossi. Ne ha parlato proprio ieri la figlia Clara, in una bella e toccante intervista all'Eco di Bergamo: "Cremona è il posto in cui papa andò da bambino - ha raccontato -, contro il volere di mia nonna perché in quegli anni non si poteva pensare di vivere di pallone. Per vivere dovevi avere un lavoro, se vivevi giocando a calcio eri un lazzarone”. Bergamo, aggiungiamo noi, è ovviamente l'altra parte della sua vita (insieme alla Torino granata, ndr).

Atalanta-Cremonese oggi vale moltissimo. Da una parte perché i grigiorossi, che stanno giocando bene eccome, sono ancora a caccia della prima vittoria in Serie A. Dall'altra perché i nerazzurri, inaspettatamente primi, non hanno alcuna intenzione di mollare così facilmente la testa della classifica e un pensierino a rimanere lassù proprio nella settimana che precede Milan-Napoli, lo stanno certamente facendo. Senza le sue punte "titolari", Zapata e Muriel, Gasp si affiderà nuovamente al talento Hojlund con Lookman ed Ederson alle sue spalle. E' un'Atalanta fresca, che dopo un anno un po' così forse aveva proprio bisogno di questa aria nuova, ma fresco è anche il gioco della Cremonese, che ha perso quattro partite su cinque, ma non è stata avversaria semplice per nessuno.

Se ad aprire le danze sarà la sfida del Gewiss, a chiuderle, almeno per oggi, sarà Juve-Salernitana. Allegri ha chiesto ai suoi di essere "bruttini e vincenti", ma in realtà la sua Juve è ancora in cerca di un'identità precisa e non ha forse ancora capito quale possa essere il suo ruolo in questo campionato. Restano le pesanti assenze, da Chiesa a Pogba, passando per Di Maria, tre che un cambio di marcia, quando sarà, lo porteranno certamente, ma anche la sensazioni di dover alzare i po' i giri, specie in mezzo al campo dove a Paredes, fin qui più che positivo, faranno da partner Miretti e Fagioli (anche Locatelli è ko, ndr), due che in quanto a dinamismo non faranno certamente mancare il proprio contributo. Il dinamismo è però anche la caratteristica principale della Salernitana. Imparata la lezione di un anno, lo scorso, cominciato malissimo e finito in gloria, i campani stavolta hanno messo già fieno in cascina e con Nicola dall'inizio stanno mostrando qualità e intensità. Insomma, non andranno allo Stadium ad attaccare a testa bassa, ma nemmeno se ne staranno lì a prendere randellate senza reagire. Bruttini e vincenti, tornando alla Juve, può anche voler dire superare nuovamente l'Inter in classifica e non perdere contatto dalle prime. Perché siamo solo all'inizio, ma restare aggrappati a chi prova a fuggire eviterebbe ai bianconeri di arrivare, come un anno fa, con il fiato corto nel pieno di una rincorsa.