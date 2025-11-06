Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Atalanta, con Sassuolo assenti Brescianini e Scalvini

06 Nov 2025 - 17:15
© Getty Images

© Getty Images

Dall'allenamento pomeridiano più che altro di scarico, all'indomani della vittoria in Champions League a Marsiglia, l'Atalanta ricava due certezze. Il turnover dell'allenatore Ivan Juric verso il Sassuolo e l'assenza anche di Marco Brescianini, oltre a Matteo Scalvini. Il mediano ha saltato la trasferta francese per una contrattura all'adduttore destro ed è in attesa della risonanza magnetica, mentre il difensore s'era lesionato il bicipite femorale sinistro il 19 ottobre contro la Lazio. Dovrebbe partire dal 1' Samardzic, in sostituzione o in coppia con De Ketelaere, mentre Scamacca si prenota al centro dell'attacco al posto di Krstovic. Il dubbio riguarda Lookman, titolare in 7 delle ultime 8 partite su due fronti, comunque in buone condizioni fisiche. In difesa Ahanor lascerà spazio a Djimsiti da braccetto sinistro con Hien di nuovo titolare al centro e Kossounou confermato a destra. 

Ultimi video

04:04
conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

01:18
La Fiorentina riparte

La Fiorentina riparte

01:32
Roma in casa dei Rangers

Roma in casa dei Rangers

01:29
Milan e Inter insieme

Milan e Inter insieme

02:20
Milan, parla Saelemaekers

Milan, parla Saelemaekers

01:31
Napoli ha il mal di gol

Napoli ha il mal di gol

01:46
Vlahovic, cambia tutto

Vlahovic, cambia tutto

02:17
Juric batte la pareggite

Juric batte la pareggite

01:18
Stasera Bologna-Brann

Stasera Bologna-Brann

01:36
Finalmente Lautaro

Finalmente Lautaro

02:15
L'autocritica di Chivu

L'autocritica di Chivu

02:46
DICH BENATIA POST OM-ATALANTA DICH

Benatia: "Il gol? Non lo accetto come non avevo accettato l'episodio di Madrid"

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

03:57
conferenza de zerbi post atalanta DICH

De Zerbi: "Non faccio l'arbitro ma a Madrid vissuto un rigore simile"

06:02
conferenza juric post marsiglia DICH

Juric: "Vittoria strameritata, tutti i comportamenti devono essere per la squadra"

04:04
conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

INTERVISTA OTO SAELEMAEKERS 5-11-25 DICH

Saelemaekers: "Allegri mi ha voluto tenere, ci sono analogie con lo scudetto del 2022"

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:20
Lecce-Verona, prefetto chiude il settore ospiti
19:10
Serie B, Juve Stabia in campo sabato al Menti: "Avanti regolarmente"
18:45
Como, contro il Cagliari Kempf da valutare
18:24
Il Parma verso il Milan con l'infermeria affollata
18:19
Fiorentina, Galloppa: "Mi godrò questa serata"