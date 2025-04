Atalanta, anche Retegui da i 21 convocati per il Lecce

C'è anche l'attaccante Mateo Retegui tra i 21 convocati di Gian Piero Gasperini per Atalanta-Lecce, gara valida per la 34/a giornata di Serie A in programma questa sera alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il centravanti argentino era a rischio per un affaticamento muscolare al flessore della coscia destra. Assenti per infortunio Kolašinac, Palestra e Posch oltre ai lungodegenti Scalvini e Scamacca. Questo l'elenco completo dei convocati: Bellanova, Brescianini, Carnesecchi, Cuadrado, De Ketelaere, de Roon, Djimsiti, Éderson, Hien, Kossounou, Lookman, Maldini, Pasalic, Retegui, Rossi, Ruggeri, Rui Patrício, Samardzic, Sulemana, Toloi e Zappacosta.