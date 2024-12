Atalanta, allenamento col Caravaggio mercoledì a Zingonia

L'Atalanta, impegnata martedì sera in Champions League contro il Real Madrid a Bergamo, ha programmato per il giorno dopo, mercoledì 11 dicembre, un allenamento congiunto col Caravaggio, formazione dell'omonimo paese della Bassa Bergamasca militante in serie D. La partita non ufficiale avrà inizio alle ore 15 sul campo principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sede del club nerazzurro, a porte aperte fino all'esaurimento dei posti in tribuna. L'Unione Sportiva Dilettantistica Caravaggio è il gestore per conto del Comune dello stadio di Caravaggio, che dalla scorsa stagione ospita le partite casalinghe della formazione Under 23 dell'Atalanta, nel girone A di serie C.