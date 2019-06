ATALANTA: IL PROGRAMMA DI RITIRO E AMICHEVOLI

14/06/2019

L'Atalanta ha definito il programma per il ritiro e le amichevoli estive, riservandosi a successive comunicazioni il calendario precampionato agostano. Dall'11 al 25 luglio, alloggiando nell'hotel Presolana di Castione della Presolana, prima fase del lavoro a Clusone anziche' a Rovetta, con sedute giornaliere alle 9,30 e 17. Nel centro sportivo di Clusone previsti tre test, sempre alle 17: domenica 14 luglio con la Rappresentativa Citta' di Clusone; sabato 20 nel Trofeo Fra.Mar col Brusaporto (neopromosso in Serie D) e domenica 21 col Renate (Serie C). Il 26 partenza per il Regno Unito: sabato 27 alle 15 (ora locale, le 16 in Italia) amichevole contro i gallesi dello Swansea (Championship, la Serie B inglese), dal 28 quartier generale a Colchester, amichevole contro il Norwich il 30 (19,30 ora locale, le 20,30 in Italia) e venerdi' 2 agosto alle 19,30 (ora locale, 20,30 in Italia) in casa del Leicester.