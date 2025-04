Arsenal: stagione finita per Gabriel Magalhaes

Brutta tegola per l'Arsenal, che perde per il resto della stagione Gabriel Magalhaes. "Gabriel Magalhaes ha subito un infortunio al tendine del ginocchio che richiede un intervento chirurgico - si legge nel comunicato dei Gunners - Gabi verrà sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione al tendine del ginocchio nei prossimi giorni e inizierà immediatamente il suo programma di recupero e riabilitazione, con l'obiettivo di essere pronto per l'inizio della prossima stagione. Tutti nel club saranno completamente concentrati nel supportare Gabi per garantire che torni in piena forma il prima possibile".