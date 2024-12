Arriva il nuovo Almanacco illustrato del calcio

Disponibile da venerdì 13 dicembre in edicola, libreria, su Panini.it e su tutti gli store online la nuova edizione dell’Almanacco illustrato del calcio, il volume imperdibile per ogni appassionato di calcio. Edito da Panini e giunto alla sua 84ª edizione, è il riferimento definitivo per vivere al meglio le emozioni di uno degli sport più seguiti di sempre. Cinque i campioni protagonisti della copertina del grande libro sul calcio di Panini che racconta tutte le emozioni di questa stagione calcistica: Lautaro Martínez (Inter), Romelu Lukaku (Napoli), Dušan Vlahović (Juventus), Mateo Retegui (Atalanta) e Álvaro Morata (Milan). All’interno, centinaia di pagine ricche di contenuti: statistiche dettagliate, tabellini aggiornati e approfondimenti sulle principali competizioni, a partire dalla nuova Champions League con il format ampliato a 36 squadre. Tra le novità della stagione anche la FIFA Club World Cup 2025, con 32 squadre pronte a sfidarsi negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio, in un torneo che riunirà le migliori società delle sei confederazioni continentali. Inoltre, disponibili le rose complete delle squadre di Serie A, B e C, insieme alle storie delle società della massima divisione. Tra le novità di quest’anno, le "pillole" dedicate alle 20 formazioni di Serie B. E poi, un’intera sezione dedicata alle nazionali maschili e femminili, protagoniste nella UEFA Nations League e in numerosi tornei internazionali, tra cui l’Europeo Under 17, conquistato con merito dall’Italia. La parte finale è dedicata al Fantacalcio, con approfondimenti pensati per gli appassionati pronti a cimentarsi in sfide di strategia, colpi di mercato e scelte di formazione.