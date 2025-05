Argentina, sospeso processo sulla morte di Maradona per accuse a uno dei giudici

L'avvocato di Luque, Julio Rivas, ha dichiarato di essere stato contattato dall'emittente britannica BBC per un'intervista, in quanto stavano realizzando un documentario sul processo. Ha aggiunto di aver ricevuto informazioni secondo cui la società di produzione coinvolta nel documentario era associata a Juan Makintach, fratello del giudice. Venerdì la polizia ha dichiarato di aver visto una telecamera in aula e un funzionario del tribunale ha affermato che la sua presenza era stata approvata da Makintach. Maradona, che ha guidato l'Argentina alla vittoria della Coppa del Mondo nel 1986, è morto il 25 novembre 2020 mentre era ricoverato in un ospedale domiciliare alla periferia di Buenos Aires, pochi giorni dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per un ematoma formatosi tra il cranio e il cervello. Aveva 60 anni. Sette operatori sanitari sono sotto processo per non aver fornito cure adeguate e rischiano una pena massima di 25 anni di carcere.