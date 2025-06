Argentina: si è dimessa giudice processo Maradona coinvolta in scandalo

Si è dimessa oggi la giudice argentina coinvolta nello scandalo che ha portato all'annullamento del processo contro 7 operatori sanitari accusati di negligenza nella morte di Diego Maradona. Le dimissioni sono giunte dopo che un gran giurì ha annunciato che avrebbe proseguito il procedimento per valutare la sua rimozione dall'incarico. Julieta Makintach, che si era ritirata dal caso a causa di un documentario in cui appare come uno dei personaggi principali, ha rassegnato le dimissioni da giudice del tribunale provinciale di Buenos Aires. "Presento le mie dimissioni con serenità, senza rinunciare al diritto di esercitare la mia difesa nelle sedi appropriate", ha scritto Makintach in una lettera inviata alle autorità distrettuali. La giudice è attualmente in congedo e dovrà attendere che le autorità di Buenos Aires accettino le sue dimissioni.